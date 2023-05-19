ينتظر الطلاب وأسرهم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات يوم الاثنين المقبل، إذ يبحثون عن النتيجة لمعرفة تقديراتهم ودرجاتهم المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني، سيحدد عقب تصحيح أوراق الإجابات، إذ يؤدي الطلاب، الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية الجديدة البابل شيت، مشيرة إلى أنّ التصحيح يبدأ فور انتهاء الامتحانات الاثنين المقبل.

وقالت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنّ 13795 طالبًا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص، يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية ببورسعيد، وسينتهون الاثنين المقبل 22 مايو، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

ويمكن للطالب، البحث ومعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني، من خلال الرابط هنا، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.