رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني

كتب:

هبة صبيح
01:29 م | الجمعة 19 مايو 2023
طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد

طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد

ينتظر الطلاب وأسرهم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات يوم الاثنين المقبل، إذ يبحثون عن النتيجة لمعرفة تقديراتهم ودرجاتهم المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني 

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني، سيحدد عقب تصحيح أوراق الإجابات، إذ يؤدي الطلاب، الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية الجديدة البابل شيت، مشيرة إلى أنّ التصحيح يبدأ فور انتهاء الامتحانات الاثنين المقبل.

وقالت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنّ 13795 طالبًا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص، يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية ببورسعيد، وسينتهون الاثنين المقبل 22 مايو، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 

ويمكن للطالب، البحث ومعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد الترم الثاني، من خلال الرابط هنا، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

 

اقرأ المزيد:

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. تعليمات حول تصحيح الإجابات الخاطئة والمشطوبة

«تعليم الفيوم»: مد فترة استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط.. تستمر 15 يوما
بقلم هبة صبيح