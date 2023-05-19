ينتظر الآلاف من طلاب الإعدادية وأسرهم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم الترم الثاني، خصوصًا بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وكان ذلك السؤال محط اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم بعد انتهاء الامتحانات أمس الخميس بمادة العلوم، وذلك رغبةً منهم في الاطمئنان على النتيجة ليتمكنوا من الاستمتاع بإجازة نهاية العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم الترم الثاني، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم

وفيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم، يؤكد أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال تصحيح كراسات إجابات امتحانات الصف الأول الإعدادي، بدأت أمس الخميس فور انتهاء الامتحانات، وعقب انتهاء التصحيح، من المقرر أنّ تبدأ أعمال الرصد والمراجعة، ويليها أعمال جمع درجات الترم الأول والترم الثاني لرصد النتيجة النهائية.

وأجاب «سالم» على سؤال متى ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023؟، بأنّه من المتوقع أنّ يجري إعلان النتيجة في مطلع شهر يونيو المُقبل، بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم

وأشار إلى أنّه فيما يخص طريقة الحصول على النتيجة، ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور ظهورها، بالإضافة إلى روابط ستخصصها المديرية وسيُعلن عنها قريبًا عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال الضغط هنـــــــــــــا. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. إدخال رقم جلوس الطالب. الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.

كما يمكن للطلاب طباعة النتيجة في حالة الضغط على طباعة الإخطار.