موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية، سيجري تحديده من قبل المدارس التابعة للإدارات التعليمية التسع بنطاق المحافظة، وعبر موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات، التي ستبدأ غدًا السبت في جميع مدارس الإسكندرية، وتستمر حتى يوم الخميس 2023/5/26، في ظل متابعة من جانب وزارة التربية والتعليم، والمرور على جميع اللجان.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية، ستُعلن من قبل كل مدير مدرسة للتعليم الأساسي، وذلك فور الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية، يجري بشكل تتابعي لكل مدارس المحافظة، وأنه يتابع بشكل مباشر مع مديري الإدارات التعليمية الـ9، أعمال اللجان والكنترول.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال التصحيح

وجرى إنشاء غرفة عمليات مركزية بمديرية تعليم الإسكندرية، لمتابعة غرف عمليات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتفقد سير الامتحانات وأعمال اللجان والكنترولات، وأعمال التصحيح التي ستجري بشكل يومي عقب الانتهاء من امتحان كل مادة، من خلال لجان النظام والمراقبة.