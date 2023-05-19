موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني، سيكون عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ في محافظة المنيا غدا السبت 20 مايو وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، حيث تبدأ أعمال التصحيح ومراجعة النتائج في الكنترول لمدة تتراوح بين 15 إلي 20 يوما نظرا لوجود أعداد كبيرة من الطلاب، الذين يؤدون الامتحانات في تسع إدارات تعليمية داخل محافظة المنيا.

وقال حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني، سيكون عقب انتهاء الامتحانات المقررة غدا السبت، ويؤديها 94363 طالب وطالبة في 413 لجنة امتحانية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني

وأضاف حمدي مصطفى أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني يستغرق وقتا نظرا أن عدد الطلاب المممتحين يزيد عن 90 ألف طالب وطالبة، وتتم مراجعة النتائج بمنتهي الشفافية والدقة حتى يحصل كل طالب علي حقه.

وقبل تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني، عقدت مديرية تعليم المنيا، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة لقطاع وسط المنيا، سمالوط، ومطاي، بحضور الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية.

تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني

قال حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم، إن جميع اللجان في التسع إدارات تعليمية جرى تجهيزها بنظافة وتعقيم وتهوية وإضاءة، مع مراعاة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد الامتحانات، بالإضافة إلى توفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وشدد على منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة اتصال حديثة إلى اللجان الامتحانية للمراقبين والطلاب، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة واللجان الامتحانية.

ويؤدي حوالي 94363 طالبًا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة في 413 لجنة امتحانية.