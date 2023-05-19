مبعوث سلطنة عمان بقمة جدة: يجب إنهاء أزمات المنطقة بحلول عربية

قال أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس وزراء سلطنة عمان للتعاون الدولي، إن بلاده تثمن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في سبيل إحياء التضامن العربي، وإنهاء أزمات المنطقة بحلول عربية، والمضي لمرحلة مشرقة في مسيرة الأمة، بما يعود بمشيئة الله بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية.

آل سعيد: العالم العربي يمثل ثقلًا كبيرًا على مستوى العالم

وأضاف «آل سعيد» خلال قمة جدة في فعالياتها للدورة 32 للقمة العربية، والمنعقدة في المملكة العربية السعودية، أن العالم العربي يمثل ثقل كبير على مستوى العالم، مؤكدا على أن سلطان عمان هيثم بن طارق، في أول خطاب بعد توليه الحكم دعا بالاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية والرقي بحياة المواطنين والنئي بتلك المنطقة عن الصراعات والخلافات.

وتابع: «عجز المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لمعاناة الشعب الفلسطيني هو منبع التوترات التي تعصف من حين لآخر بالمنطقة والعالم، إذ أنه لا يمكن أن نأمل بمستقبل للشعوب يكمن بالتعايش والاستقرار دون تطبيق مبادئ ومعايير القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ومنح حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأوضح أن بلاده على يقين بأن الحفاظ على جامعة الدول العربية وتطويرها سيعزز من التكامل بين الدول العربية، وتبادل المنافع فيما بينها، وكذلك مع مختلف دول العالم، مستلهمين الموروث الحضاري للأمة العربية وما قدمته للبشرية في مختلف العلوم والمعارف.