موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان.. باقي ساعات قليلة

أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان مساء أمس الخميس، عدم ثبوت رؤية الهلال، وموعد صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان

كشفت الوزارة المسؤولة عن الشؤون الإسلامية في سلطنة عمان، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان، إذ أعلنت أن اليوم الجمعة سيكون المتمم لشهر رمضان، وسيكون السبت غرة شهر شوال لعام 1444 هـ، وبذلك يكون اليوم الأول من عيد الفطر المبارك في سلطنة عمان.

وبناءً على إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان، سيتم إقامة صلاة عيد الفطر يوم السبت في مختلف المساجد والمصليات في البلاد، وستقام صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان الساعة 5.43 صباحا، ويختلف التوقيت حسب موقع إحياء شعائر الصلاة داخل السلطنة.

الوزارة تهنئ جميع أفراد الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قدّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، التهاني والتبريكات للسلطان هيثم بن طارق، متمنيةً له الصحة والعافية، وأن يُعيد الله هذه المناسبة السعيدة على السلطان والشعب العماني بالخير واليمن والبركات.

كما هنأت الوزارة جميع أفراد الأمّة الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، سائلة المولى العلي القدير، أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأعمالهم الصالحة، ويعيدها عليهم باليمن والبركات.