سلطنة عمان تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك.. وهذا موعد الصلاة

سلطنة عمان تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وهذا موعد صلاة العيد الذي يحل في تمام الساعة 5.43 من صباح غدا السبت، إذ أنها من الدول التي لم تتمكن من رؤية هلال شهر شوال، الذي ينتظره الكثير من المغتربين والموجودين داخل عمان.

سلطنة عمان تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وهذا موعد صلاة العيد

سلطنة عمان تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وهذا موعد صلاة العيد، التي ستكون عند الساعة 5.43 صباحا، ويختلف التوقيت حسب موقع إحياء شعائر الصلاة داخل السلطنة، إذ أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان لهذا العام 1444هـ، مساء أمس، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويكون اليوم المتمم لشهر رمضان، والسبت غرة شهر شوال 1444 هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 22 أبريل 2023.

وبعد أن أعلنت سلطنة عمان غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وتحديد موعد صلاة العيد، تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى السلطان هيثم بن طارق، وإلى الشعب العماني والأمة الإسلامية عامة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.