سلطنة عمان تحتفل بعيد الفطر اليوم.. صامت 30 يوما «صور»

تعيش الأسر بمختلف المراحل العمرية في سلطنة عمان فرحة العيد اليوم السبت، باعتبارها الدولة الخليجية الوحيدة التي تعذر فيها رؤية هلال شهر شوال لتحتفل بالعيد اليوم، بعد أن جرى الاحتفال به أمس الجمعة في دول الخليج الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.

تجمعات وصور للذكرى

وبحسب صحيفة «عمان» المحلية، ارتدى الأطفال الملابس الجديدة وخرج النساء والرجال لصلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مختلف الساحات في البلاد، وعقب انتهاء الصلاة بدأ الأطفال اللعب والحصول على الهدايا من الأقارب بجانب الصورة التذكارية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تويتر وفيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتيك توك.

أطعمة حاضرة في عيد الفطر في عمان

وحرص العمانيون على ارتداء الملابس التقليدية من الدشداشة والمصر مع الخيزرانة والأطفال بالمثل، بينما تتزين النساء بالزي العماني التقليدي حسب الزي التقليدي لكل محافظة مع الحرص على تخضيب اليد بالحناء، وحرصت الأسر على تجهيز المأكولات الشعبية وعلى رأسها العرسية والهريس والحلوى العمانية المختلفة.

صلاة بالزي التقليدي وفرحة منتشرة في البلاد

في الوقت ذاته قدم السلطان هيثم بن طارق، التهاني للمواطنين والمقيمين وحرص على صلاة عيد الفطر في مسجد الخور بمحافظة مسقط عاصمة البلاد، في الوقت الذي خرج العمانيون للصلاة في مختلف الساحات في البلاد مرتدين الزي العماني التقليدي وسط أجواء من الفرحة والسرور.