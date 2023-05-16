نائب محافظ القاهرة تستمع لشكاوى ومقترحات المواطنين.. ضرورة التسجيل المسبق

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، التفاعل مع المواطنين، حيث أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تلقي شكاوى واقتراحات المواطنين، وكل ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة من الأحياء، وذلك عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم «01007548328».

وعلى المواطنين الراغبين في حضور لقاء مع المهندسة جيهان عبد المنعم لعرض شكواهم تسجيل الشكوى على الرقم المذكور، على أن يتضمن بيانات الاسم الثلاثي، وصورة الرقم القومي، والعنوان بالتفصيل، ورقم الموبايل، وملخص الشكوى مكتوبا.

رسالة نصية

وأشارت المحافظة، إلى أنه سيتم التأكيد على المواطنين لحضور لقاء نائبة المحافظ، من خلال إرسال رسالة نصية لهم، ويمكنهم عرض مقترحاتهم أو طلباتهم ومشكلاتهم عليها.