7 خطوات لتخريد السيارات بسوهاج واستبدالها بسيارة حديثة.. اعرفها

بدأت محافظة سوهاج تطبيق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي فيما تعرف ب«تخريد السيارات» بساحة الحملة الميكانيكية بحي الكوثر، في استقبال المتقدمين لإحلال سياراتهم، وذلك من مايو الحالي.

ويتم تسليم السيارات إلى ساحة التخريد ليتم إنهاء الإجراءات والتواصل مع وزارة المالية؛ لإصدار النماذج الخاصة باستلام السيارات من المواطنين، ثم يتم تسليم سيارات جديدة لهم في أسرع وقت ممكن.

7 خطوات لتخريد السيارات بسوهاج

وتستقبل ساحة التخريد الطلبات من المواطنين بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، عبر القيام بخطوات تسليم السيارة وفقا لحديث أسامة المصري مدير وحدة التخريد بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، موضحا أن الخطوات هي:

- تسليم رخصة قيادة السيارة المراد تخريدها، ولوحات أرقام السيارة.

- استخراج نموذج 105 تخريد من وحدة المرور التي تتبعها السيارة، بعد دفع المخالفات على السيارة.

- استخراج استعلام أمني بصورة بطاقة الرقم القومي من داخل وحدة المباحث بوحدة المرور التابع لها السيارة.

- استخراج فيش وتشبيه موجه لمبادرة الإحلال.

- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة، وصورة رخصة السيارة القديمة.

- تسليم السيارة القديمة للتخريد، ليتم فحصها ومراجعة مطابقتها للأوراق.

- استلام شهادة تخريد السيارة.

استلام السيارة عقب التخريد

وأضاف أنه عقب التقديم يتم إرسال رسالة نصية إلى المتقدمين عبر هواتفهم، بالرقم المسجل بملف السيارة المقدم للمبادرة، ليتم استلام السيارة بعد حلالها من وحدة تخريد الحملة الميكانيكية بحي الكوثر.