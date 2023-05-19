الرئيس الروسي يبعث برقية للقادة العرب في قمة جدة

بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، برقية لقادة الدول العربية المجتمعين فى مدينة جدة بالسعودية، للمشاركة فى القمة العربية الثانية والثلاثين.

وقال بوتين فى برقيته، إن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشراكات البناءة، في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة بشكل فعال.

وأكد الرئيس الروسى، عزم بلاده مواصلة الدعم الفعال للجهود الجماعية لحل المشاكل الإقليمية الحادة بالطرق السلمية، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، وقال بوتين إنهم سيواصلون تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية.

وأعرب بوتين، عن اعتقاده بأن توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي بشكل كامل المصالح المشتركة لكلا الطرفين، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية على أساس مبادئ التعددية القطبية والمساواة الحقيقية واحترام الإهتمامات الشرعية لبعضنا البعض.