4 معلومات عن قائمة الأكثر تأثيرا في السينما العربية.. حسين فهمي ويسرا على رأسها

كشف مركز السينما العربية، عن قائمته الجديدة التي تتضمن أكثر من 100 شخصية سينمائية في الوطن العربي، كان لها تأثيرا كبيرا في السينما خلال عام 2022، وذلك على هامش مهرجان كان السينمائي.

4 معلومات عن قائمة مركز السينما العربية

- تضم 7 فنانين و21 مخرج و12 منتجا.

- تضم فنانين وصناع سينما من 24 دولة، تتصدرها مصر.

- القائمة من مصر تضم تامر حسني ويسرا وحسين فهمي وأحمد مالك وهشام نزيه وجابي خوري ونشوى جاد الحق، المدير العام لمنصة WATCH IT.

- تضم القائمة من نجوم الوطن العربي كلا من رزان جمال، وريا أبي راشد وأنطوان خليفة

انطلاق مهرجان كان

يذكر أن مهرجان كان قد انطلق أمس الأول، بحضور عدد كبير من نجوم العالم، على رأسهم الفنان مايكل دوجلاس، الذي جرى منحه جائزة السعفة الذهبية الشرفية، وأيضا الفنان جوني ديب.