«جوني ديب» يتأخر 40 دقيقة عن المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه في «كان»

يشارك النجم الأمريكي جوني ديب في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، على هامش فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، حول فيلم «Jeanne du Barry» بطولة وإخراج مايوين.

وتأخر بطل الفيلم عن حضور المؤتمر لمدة 40 دقيقة، ما دفع المنظمون إلى بدء الفعالية بعد تأخرهم 27 دقيقة عن موعده المحدد دون حضور «ديب».

ولم يغب جوني ديب عن المؤتمر الصحفي للفيلم الذي عُرض في افتتاح المهرجان فقط، ولكن فاتته جلسة تصوير فريق عمل الفيلم الذين اضطروا إلى تصويرها دون حضوره لأنه كان عالقًا في زحمة السير، وفقًا لمصدر مقرب من فريقه بحسب موقع «فارايتي».

المخرجة الفرنسية مايوين تكشف سبب اختيارها لجوني ديب لبطولة «Jeanne du Barry»

وتحدثت المخرجة الفرنسية مايوين عن سبب اختيار جوني ديب، باعتباره ممثل غير فرنسي لتجسيد دور لويس الخامس عشر ضمن أحداث الفيلم، خلال المؤتمر، قائلة إنها فكرت بالفعل في بعض الممثلين الفرنسيين، لكنها وجدت في «ديب» ما تبحث عنه، ليس فقط بسبب المدة التي عاشها في فرنسا، ولكن أيضًا بسبب معرفته العميقة بالسياسة والفن والسينما في البلاد، ومعلوماته عن لويس الخامس عشر.

ومن جانبه، رد جوني ديب خلال المؤتمر: «فوجئت باختياري لهذا الدور.. اعتقدت أن شخصًا ما قد ارتكب خطأ فادحًا باختياري».