يسرا: «1000 حمد الله على السلامة» حقق 100 مليون مشاهدة على التيك توك

عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» الذي جرى عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: «إحنا حققنا 100 مليون مشاهدة على التيك توك، ده رقم قياسي عمره ما حصل، وفي حد ذاته معناه أنك واصل لكل الناس».

يسرا: طلبت أعمل كوميدي السنة دي

وأضافت يسرا، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها طلبت من المنتج جمال العدل تقديم عمل درامي كوميدي مرة أخرى لكنه تردد، متابعة: «مكنش نفسي أعمل أي حاجة غير أحط بسمة على وشوش الناس مش أكتر من كده، وده اللي كنت حساه، وجمال العدل قالي لأ متقعديش تعملي لي كوميدي بس، قولتله معلش خليها شوية».

ولفتت إلى أنها لا تعتقد أن أي شخص لا يحتاج للابتسامة والضحكة الحلوة والفرفشة، متابعة: «كنت محتاجة أعمل ده كمان عشان أغير جلدي».

يسرا: من حق الفنان يغير جلده

وأشارت إلى أن حق الفنان أن يغير جلده ولا يظهر في قالب واحد، وفي نفس الوقت ينجح في كل شكل يقدمه، وهو بمثابة تحدي كبير.