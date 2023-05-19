4 قطارات تتوقف بشكل مؤقت على خط الصعيد.. إليك بدائلها ومواعيد تحركها

تجري الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديلات في تركيب قطارات الوجه البحري والقبلي وامتداد مسيرها، لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب، ضمن عمليات التحديث والتطوير لتعزيز عوامل الأمان، وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

ونظرًا لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة- السد العالي»، قررت السكة الحديد إيقاف حركة 4 قطارات على خط الصعيد بشكل مؤقت، مع وجود بدائل لها.

القطارات المتوقفة بشكل مؤقت وبدائلها

- إيقاف تشغيل قطاري 3500 - 3501 ثالثة مكيفة، المنيا - سوهاج والعكس بشكل مؤقت، والبديل قطاري 3006 - 3007، وتبدأ عملها اعتبارًا من يوم الاثنين 29- 5- 2023.

- إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف، القاهرة - سوهاج بشكل مؤقت، اعتبارًا من يوم الأربعاء 31-5 -2023، على أنّ يجري وقوف قطار 990 بمحطات «العياط، ببا، الفشن»، بالإضافة إلى جدولة الحالي كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه.

- إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف، سوهاج - القاهرة بشكل مؤقت، اعتبارا من الخميس 1- 6 - 2023، على أنّ يجري وقوف قطار 971 بمحطات «المراغة، سمالوط، مطاي، بني مزار»، بالإضافة إلى جدوله الحالي كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه.

نصائح لسلامة المواطنين أثتاء التعامل مع السكة الحديد

وتحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على مصلحة المواطنين وجمهور الركاب، لذا تنصحهم بالتخلي عن السلوكيات السلبية تحت شعار «سلامتك تهمنا»، أثناء عبور السكة الحديد، واستخدام الأنفاق والكباري للتنقل بين الأرصفة وعدم عبور السكة، وسلك الطريق الشرعي والعبور من المنافذ المخصصة واختار المسار القانوني حتي لا تكون النتائج سيئة، وعدم استخدام ستخدم المعابر غير الشرعية حتى لا تعرض حياتك للخطر.