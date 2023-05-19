جنات تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة «وكأنك سكر» (فيديو)

أطلقت الفنانة جنات، برومو أغنيتها الجديدة «وكأنك سكر»، التي من المقرر أن تطرح بالكامل يوم الاثنين المقبل، وتعد أحدث أعمالها الغنائية، بعد فترة غياب دامت أكثر من شهرين.

«كأنك سكر» ألحان مدين وكلمات أحمد عيسى

وأغنية «كأنك سكر» ألحان مدين، كلمات أحمد عيسى، توزيع يحيى يوسف.

جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وكانت آخر أعمال جنات أغنية «التفاح والفراولة»، التي نشرتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ألحان محمد الصاوي، وأغنية «يا بختى بيه»، من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت، وطرحتها على موقع «يوتيوب».

يذكر أن المطربة جنات أقامت مؤخرا حفلا خاصا بابنتها، في عيد ميلادها داخل منزلها، وقدمت لها أغنية خاصة بعنوان «جنات»، وسط احتفال اقتصر على أسرتها وأصدقائها، وعدد من المقربين منها فقط.