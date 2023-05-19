الدول المشاركة في قمة جدة.. حضور مميز لمصر وسوريا وأوكرانيا

توافد زعماء الدول المشاركة في قمة جدة على المملكة العربية السعودية منذ الأمس، لحضور الفعاليات التي انطلقت اليوم الجمعة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبالهم، مع كل من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفراء خادم الحرمين الشريفين لدى عدد من البلدان العربية.

الدول المشاركة في قمة جدة.. سوريا في المقدمة

وعن أبرز الدول المشاركة في القمة العربية الـ32، التي انطلقت فعالياتها خلال الساعات الماضية، لمناقشة عدد من القضايا البارزة على الساحة العربية وانعكاسات الأوضاع العالمية على المنطقة، جاءت سوريا في مقدمتها التي تقرر عودتها إلى أحضان الجامعة العربية أخيرًا بعد تعليق مقعدها لأكثر من 10 أعوام.

تفاصيل عودة سوريا للمشاركة في القمة العربية

وشهدت القمة العربية حضورًا بارزًا للرئيس السوري بشار الأسد، بناء على دعوة من المملكة للمشاركة، وذلك خلال أقل من أسبوعين على مرور قرار الجامعة بالموافقة على عودة مقعدها، فيما دفعت العديد من الدول باتجاه عودة دمشق وإنهاء تعليق عضويتها.

الدول المشاركة في قمة جدة.. حضور بارز لـ«أبو مازن»

وشاركت فلسطين في القمة العربية المنعقدة حاليا، واستقبل ولي العهد السعودي، الرئيس الفلسطيني أبو مازن ممثلاً عن بلده، كما كان في استقباله أمام مقر القمة، فالقضية الفلسطينية من أبرز الملفات المطروحة أمام طاولة الجامعة العربية للمناقشة.

الدول المشاركة في قمة جدة.. أوكرانيا أبرز الحضور الأجنبي

كما حرص زعماء العديد من البلدان الأجنبية على حضور القمة العربية في جدة، وشاركت أوكرانيا بحضور مميز بعد دعوة وجّهها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ملف أوكرانيا على طاولة الدول المشاركة في قمة جدة

وصرَّح «زيلينسكي» بأنه ينوي الاجتماع مع ولي العهد السعودي في أول زيارة يقوم بها إلى المملكة، لمناقشة صيغة السلام الأوكرانية وحماية المسلمين بالبلاد، وليعود على متن الطائرة الفرنسية التي أقلته إلى جدة، في رحلة إلى هيروشيما باليابان لحضور اجتماع الدول السبع.

تواجد بارز لمصر بين الدول المشاركة في قمة جدة

كما تواجدت مصر بين الدول المشاركة في قمة جدة، وبحضور مميز للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص ولي العهد السعودي أن يكون في استقباله عند قدومه إلى مقر القمة واتخاذ الصور التذكارية التي تستعرض أواصر الصداقة بين البلدين شاكراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكداً في كلمته التي ألقاها أمام القمة العربية، أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها وسط ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات.

قائمة لبعض الدول المشاركة في قمة جدة

وشارك زعماء وقادة الدول العربية بالقمة العربية الحالية، ووفقاً لبيان الديوان الملكي السعودي الرسمي، فإنَّ الدول المشاركة في قمة جدة الـ32 جاءت كالتالي: «لبنان، وسلطنة عمان، ومصر، وتونس، والأردن، والسودان، وجزر القمر، وفلسطين، وجيبوتي، وليبيا، وموريتانيا، وقطر، والعراق، واليمن، والكويت، والصومال، والبحرين، وسوريا، والإمارات، والمغرب، والجزائر».

ملفات مطروحة على الدول المشاركة في قمة جدة

وعن أبرز ملفات الدول المشاركة في قمة جدة المطروحة أمام مجلس الجامعة للمناقشة ضمن أجندتها؛ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والعلاقات العربية مع دول الجوار، والوضع في السودان والقضية الفلسطينية.