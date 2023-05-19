نداء شرارة تطرح أغنية «100 باب» بالتعاون مع مصطفى الربيعي

طرحت المطربة الأردنية نداء شرارة، أغنيتها الجديدة للجمهور «100 باب»، بالتعاون مع المطرب العراقي مصطفى الربيعي، ليفتتحا بها صيف 2023.

«100 باب» من كلمات الشاعر قصي عيسى، وألحان كرار الشامي، وتوزيع رامسن جورج، وحظيت الأغنية بتفاعل واسع، ونالت إعجاب الجمهور بمجرد طرحها.

كلمات أغنية «100 باب»

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبك صار يتنفس عذاب ماله داعي يطول هيك غيابك ربك يسد باب يفتح 100 باب ليش اتأخر وماجابك هيك تاليها انعفت على الشوك اتأسفت من هواك إني شفت بس مذلة وبس بجي».

آخر أغاني نداء شرارة

يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرا أغنية «ست البنات - حنة العروس»، وهي من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، واعتمدت الأخيرة في الأغنية على اللحن الفلكلوري، وتوزيع خالد مصطفى.

وتعيش الفنانة الأردنية حالة كبيرة من النشاط الفني؛ إذ أكدت أنها تستعد لطرح ميني ألبوم غنائي مصري جديد، يتكون من 4 أغنيات باللهجة المصرية.

وأعلنت نداء أنها ستقدم أغنية جديدة باللغة العربية الفصحى، لافتة إلى أنها انتهت من تسجيلها، ومن المقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة.