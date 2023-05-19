محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين وتجهيز الشواطئ

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالإسراع في إنهاء أعمال الاستعداد لموسم الصيف السياحي مع تكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق لأهالي وزوار المحافظة، وتأمين توفير الخدمات مع أهمية موسم الصيف كمصدر اقتصادي لأهالي مطروح، وذلك خلال لقاء محافظ مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام مع عدد من رؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الانتهاء من رصف طرق مطروح

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته لمجلس مدينة مرسي مطروح والجهات المعنية، خلال اجتماعه بهم، اليوم الجمعة، بقاعة مؤتمرات محافظة مطروح بالإسراع في إنهاء أعمال رصف طريق السلوم بعدما جرى الانتهاء من إعادة الشيئ لأصله، وسرعة الانتهاء من رصف الجزء المتبقي من شارع الإمام مالك الذي يربط أكبر أحياء مطروح حي الشروق بمنطقة شرق المدينة علم الروم.

مجمع مخابز مطروح

وحول الاستعدادات لتوفير جميع الخدمات في مصيف مطروح أكد محافظ مطروح الإسراع في توصيل خط شبكة الغاز الطبيعي لمجمع المخابز بالكيلو 7 بما يعمل على توفير الوقود وتأمين استمرارية تشغيل عمل المجمع مما يساهم في إنتاج كمية كبيرة من الخبز المدعم لأهالي مطروح والمصطافين على مدار موسم الصيف.

إنشاء العمارات السكنية في السلوم

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الإسكان والمرافق بمطروح بالإسراع في أعمال إنشاء العمارات السكنية في مدينة السلوم.

وأوضح محافظ مطروح أن جميع شواطئ مطروح جاهزة لاستقبال المصطافين وزوار مطروح وانتهينا من جميع الاستعدادات بها وعمل الصيانة اللازمة لاستقبال ضيوف مطروح.