وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس السيسي تناولت كل ما يشغل العالم العربي

محاور عديدة تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال القمة العربية الـ32، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، إذ جاءت متسقة مع سياسة مصر الخارجية، تجاه الكثير من القضايا، ومنها ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتفعيل العمل العربي المشترك.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية

وعلَّق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تضمنتها من محاور لعلاج عدد من الأزمات التي تواجهها المنطقة، موضحا أن كلمة الرئيس في القمة العربية، كانت محددة، وتحدثت عن كل الشواغل الخاصة بالعالم العربي، كما أنها تناولت محاور مهمة منها الأمن القومي العربي، الذي يعد وحدة واحدة، يجب التعامل معه على هذا المنطق.

وأضاف «العرابي»، أن مصر لها دور كبير في دعم جميع الجهود لتفعيل الدور العربي، ودفع مسيرة التنمية للأمام، لكن ذلك يستلزم إرادة سياسية من جميع الدول، مشيرا إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية، التي جاءت من أبرز محاور كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية.

القمة العربية بجدة

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة، والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

ويشارك في القمة عدد من القادة العرب هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ‏الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر.