«القاهرة الإخبارية»: إعلان جدة يرفض أي خطوات أحادية تضر بحصتي مصر والسودان المائية

أعلنت قمة جدة في ختام فعالياتها، تأكيد ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار، ورفض أي تجزئة للأراضي الفلسطينية، وإدانة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مع التمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أعلنته «القاهرة الإخبارية».

كما تضمن إعلان جدة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا على تجاوز أزماتها، ورفض أي خطوات أحادية، تضر بحصص مصر والسودان المائية، مع تأكيد ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار.