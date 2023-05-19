تفاصيل مقتل عريس قبل حفل زفافه بأسبوع في القاهرة.. تدخل لحل خلاف بين طفلين

كشفت تحريات الشرطة في منطقة دار السلام، بمحافظة القاهرة، كواليس واقعة مقتل شاب عمره 21 عاما، بـ6 طعنات على يد 5 أشخاص، إذ تعود بداية الجريمة عندما تدخل المجني عليه لإنهاء خلاف بين طفلين بالشارع، وبعد ذلك قام أقارب أحد الطفلين بالتعدي على الضحية، وسددوا له عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده أودت بحياته على الفور.

حفل زفاف الضحية بعد أسبوع

وفقًا لنتائج التحقيقات، كان متبقيًا أسبوعًا فقط على حفل زفاف المجني عليه الذي كان يستعد له، وقد انتهى من كافة التجهيزات.

وبعد حدوث الجريمة، تم القبض على المتهمين الخمسة الذين اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وصُوِّر المتهمون وهم يمثلون جريمتهم في موقع الحادث بمنطقة دار السلام، حيث شرحوا كيف قاموا بإنهاء حياة الضحية باستخدام أسلحة بيضاء، وتم الحرص على توفير حراسة أمنية مشددة خلال المسرحية، وأعلنت جهات التحقيق عن دفن جثة المجني عليه بعد الحصول على تصاريح الدفن.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهمين، أمرت الجهات المعنية بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة التحقيق التالية، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.

المحامي أحمد عزت كشف عن العقوبة القانونية خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».