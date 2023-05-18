تجديد حبس عامل وزوجته بتهمة قتل سائق توك توك في كفر الشيخ

جدد قاضي المعارضات حبس عامل وزوجته عرفيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك لسرقة مركبته بمنطقة دسوق بكفر الشيخ، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كواليس واقعة القتل

وعن كواليس الواقعة طبقًا لتحقيقات جهات التحقيق وتحريات رجال الشرطة في الواقعة، فقد كانت بداية الواقعة ببلاغ إلى رجال الشرطة بدسوق يفيد العثور على جثة شاب بها عدة طعنات فى منطقة الرقبة، حيث كانت الجثة ملقاة داخل ترعة بقرية شباس الملح التابعة لمنطقة دسوق بكفر الشيخ.

وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب يعمل سائق توك توك 28 سنة، وأوضحت المعاينة والأدلة الجنائية أن المجني عليه تلقى طعنات نافذة فى منطقة الرقبة، كما انتقلت جهات التحقيق الى المكان وعقب انتهاء المناظرة أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفريغ عدد من كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات الضحية بالتوك توك الخاص به وأوضحت المتهمين مرتكبي الجريمة وتم تحديد هويتهم ومكان تواجدهم، ومن خلال تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة وتبين أنهما سيدة وزوجها.

وعقب القبض عليهما وبمواجهتهما بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابهما للجريمة اعترفا بالجريمة وقالت الزوجة إنها اتفقت مع زوجها على استدراج الضحية إلى مكان تنفيذ الجريمة والقيام بسرقة التوك توك الخاص به، وفي يوم الواقعة قاما بتنفيذ الخطة وقتل الضحية وإلقاء جثته داخل الترعة.

وعن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».