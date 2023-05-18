ضربات أمنية.. كشف جريمتي قتل في القاهرة الجديدة وسوهاج وضبط مصنع لحوم فاسدة

في غضون ساعات حققت أجهزة الأمن نجاحات كبيرة من خلال كشف ألغاز عدد من الجرائم الجنائية في القاهرة وسوهاج، وكذلك استهداف الخارجين على القانون من تجار المخدرات والهاربين من الأحكام القضائية والجشعين من التجار الذين يتلاعب بالسلع في الأسواق لتحقيق أرباحًا طائلة.

تفاصيل مقتل مهندس القاهرة الجديدة

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية ترصد الوطن أبرز الحوادث التي حدثت أمس وكان في مقدمتها القبض على سائق لودر قتل مهندسًا داخل موقع تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة وتبين أن المتهم دهس المجني عليه بذراع اللودر انتقامًا منه وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد.

القبض على عصابة قتلت تاجر ماشية

وفي سوهاج، ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 مزارعين بتهمة قتل تاجر ماشية في جرجا بقصد سرقته، وتبين أن أحد المتهمين خطط للجريمة بعد أن عرف من زوجة الضحية بوجود صلة قرابة بينهما أن زوجها سيتوجه إلى السوق لشراء الماشية فتربص المتهم وصديقيه بالمجني عليه وأطلق أحدهم عليه الرصاص فقتلوه وسرقوا أمواله.

مصنع لحوم مجهولة المصدر

وفى القاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع لحوم مجهولة المصدر في القطامية، وعثر بداخله على كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بلغت 300 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن و2225 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وطرحها بالأسواق، واعترف مالك المصنع بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مصنعات اللحوم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دور الداخلية في كشف الجريمة

يقول اللواء عادل عبد العظيم الخبير الأمني إن قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية يبذل جهودًا كبيرة في منع الجريمة وضبط مرتكبيها وهذا هو الدور الحقيقي للشرطة وأن سرعة تعامل أجهزة الأن في الانتقال إلى مسرح جريمة القتل لجمع المعلومات بساهم في سرعة الإيقاع بمنفذي الجرائم.

وأضاف عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» أن قطاع الأمن العام يشارك بدور كبير في القبض على الخارجين عن القانون سواء كانوا هاربين من أحكام قضائية أو تجار مخدرات وأن هذا الدور يكشف عن مهام الشرطة الحقيقية في الحفاظ على الأمن وضبط الجناة.