حالة الطقس غدا وأهم الظواهر الجوية.. شبورة مائية وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا والظواهر الجوية المصاحبة، إذ تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية.

أما عن حالة الطقس ليلاً فيسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة ليلاً على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على الأقاليم والمدن

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على الأقاليم والمدن على النحو التالي:

القاهرة الكبرى 30 - 20.

الوجه البحري 30 - 20.

السواحل الشمالية الغربية 24 - 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 - 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 32 - 23.

شمال الصعيد 31 - 20.

جنوب الصعيد 34 - 23.