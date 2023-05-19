الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات عودة سقوط الأمطار على بعض المحافظات مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية مع نشاط للرياح على محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وناشدت الأرصاد الجوية باصطحاب الجاكيت ليلا

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن القاهرة الكبرى تشهد تكون الشبورة المائية على الطرق مع نشاط للرياح وسجلت الرياح 26 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 20.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري في معتدل الحرارة نهاراً إذ بلغت العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة وسجلت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، فرص سقوط الأمطار وتكون متوسطة تصل إلى 20%، مع وجود أتربة وشبورة صباحاً، وانخفضت درجات الحرارة إذ وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة مع تكون الغيوم الجزئية نهاراً، وسجلت سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة .

وتشهد حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية وطقس مشمس مع ارتفاع درجات الحرارة إذ بلغت 32 درجة والصغرى 23 درجة مع نشاط للرياح إذ سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتشهد محافظات جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 23 درجة مع طقس مشمس، وبلغت سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة.

وعن سرعة الأمواج في البحر المتوسط تكون خفيفة تصل إلى 1.75 متر وتكون شمالية غربية، وعن حالتها في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر وتكون شمالية شرقية.