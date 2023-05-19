«الأرصاد» توضح سبب التقلبات الجوية وموعد استقرار الطقس.. السر في كتل الهواء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة، لكن منذ أمس، حدث انخفاض استمر لليوم، وتفسير ذلك يعود إلى تنوع مصادر الكتل الهوائية، التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، والكتل الشمالية التي تسبب في انخفاض درجات الحرارة.

أسباب تقلب حالة الطقس

أضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، بسبب التأثر بكتل هوائية من جنوب أوروبا، كما أن هناك منخفض جوي، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، التي بدورها تحجب إلى حد ما، أشعة الشمس، وتقلل درجات الحرارة، ويشعر به المواطنون بأنه مائل للدفئ على السواحل الشمالية، وحار على أغلب المحافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم ما زال في انخفاض درجات الحرارة، حتى غدا السبت، ومع يوم الأحد، ستعود درجات الحرارة في الارتفاع بفعل الكتل الهوائية الصحراوية حتى نهاية الأسبوع، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الأربعاء 35 درجة مئوية نهارا.

وحذرت من ارتداء ملابس صيفية في الأوقات المتأخرة من الليل، لأنه حتى نهاية شهر 5 وبداية شهر 6، لن يكون هناك استقرار، لذا يجب مراعاة الملابس الربيعية ليلا، مع ارتداء الكمامات.