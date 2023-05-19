بن سلمان يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات على هامش القمة العربية الـ32 بجدة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم الجمعة، مع الرئيس التونسي قيس سعيِّد، آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.

لقاء على هامش القمة

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).