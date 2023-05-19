السعودية تتسلم رئاسة الدورة الـ23 للقمة العربية من الجزائر

تسلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئاسة الدورة الـ32 للقمة العربية من رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقط صورة تذكارية مع القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية الـ32، التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية، وفقا نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل.