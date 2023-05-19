وزير الخارجية السعودي: القمة العربية رحبت بكلمة الرئيسين الروسي والصيني

قال فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن القمة العربية رحبت برسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، الموجهة للقمة، بالإضافة للاستماع لكلمة الرئيس الأوكراني خلال مشاركته في القمة، موجهاً الشكر للجزائر على ما بذلته من جهود خلال قيادتها لأعمال القمة الماضية.

المبادرات والمشروعات

وأوضح «بن فرحان» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش القمة العربية الـ32 في جدة، أن إعلان جدة جاء متضمنا العديد من المبادرات والمشروعات التى تصب في مصلحة الدول العربية.

أعمال القمة العربية

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن أعمال القمة تضمنت متابعة التطورات والأحداث الجارية في جمهورية السودان، مع الحث على ضرورة وقف الاقتتال وعودة الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني.