طالبات جامعة الأزهر يحصلن على المركز الأول في مسابقة التحكيم التجاري الدولية

فازت طالبات قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة «قسم اللغة الإنجليزية»، بالمركز الأول في مسابقة التحكيم التجاري الدولية أفضل مذكرة «دفاع مدعى عليه»، التي نظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، بمشاركة 780 طالبًا وطالبة يمثلون 110 جامعات من عشرين دولة، وكذلك المركز التاسع في مذكرة الادعاء «مدعي».

جامعة الأزهر تدعم طلابها

صرحت بذلك الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرة إلى أن هذا التمثيل المشرف لطالبات جامعة الأزهر وفوزهن «بالمركز الأول والتاسع» على مستوى 20 دولة، يعكس دعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لطالبات الجامعة في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأكدت عميدة الكلية، أن أداء الطالبات كان متميزًا، ما أثار إعجاب وإشادة لجان التحكيم؛ إذ قدمت الطالبات أفضل مذكرة عن المدعي عليه.

برنامج الشريعة والقانون

ولفتت الدكتورة شفيقة الشهاوي، إلى أن برنامج الشريعة والقانون «عربي - إنجليزي» يعد من البرامج المتميزة؛ إذ أنه حاصل على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء.