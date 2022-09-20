تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في تفهنا الأشراف «بنين»

ظهرت نتيجة تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف (بنين)‏ اليوم الثلاثاء، ضمن تنسيق ‏طلاب ‏الثانوية الأزهرية 2022، بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة ‏الأزهر.

تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف (بنين)‏

وأعلنت جامعة الأزهر، في بيان لها اليوم، تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف ‏‏(بنين)‏، وجاءت كالتالي:

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شعبة الشريعة الإسلامية، «علمي انتظام 355 ‏درجة - ‏علمي انتساب 342 درجة»، و«أدبي انتظام 315 درجة - أدبي انتساب ‏‏327 ‏درجة».‏

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شعبة الشريعة والقانون،‏ «علمي انتظام 414 درجة - ‏علمي ‏انتساب 325 درجة»، و«أدبي انتظام 360 درجة - أدبي انتساب 315 ‏‏‏درجة».‏

أقسام كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ‏

ويوجد بالكلية شعبتين أساسيتين وهما الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون، وبهما العديد من الأقسام ‏العلمية، بالإضافة إلى وجود معهد معاوني القضاء.

وتضم شعبة الشريعة الإسلامية 3 أقسام رئيسية وهي الفقه المقارن والفقه العام وأصول الفقه، ويؤهل ‏الطلاب للعمل في العديد من المجالات بينها «معيد بالكلية والكليات المناظرة، الوعظ والإرشاد، العمل ‏بالإفتاء، الإمامة والخطابة، باحث في العلوم الشرعية، التدريس بالمعاهد الأزهرية ومدارس التربية ‏والتعليم».‏

أما شعبة الشريعة والقانون فتضم قسمين رئيسيين وهما القانون الخاص والقانون العام، وتؤهل الطلاب ‏للعمل في العديد من المجالات بينها «جميع الهيئات القضائية، الشهر العقاري، المحاماة، الشئون الإدارية، ‏مصلحة الأحوال المدنية، مصلحة الضرائب، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم ‏والإدارة»، كما يعمل خريجي معهد معاوني القضاء في الشئون الإدارية بالهيئات القضائية.‏ ‏

كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في تفهنا الأشراف

وتقع الكلية في ‏قرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وويوجد بالكلية شعبتين ‏أساسيتين وهما شعبة الشريعة الإسلامية‏ وشعبة الشريعة والقانون‏، وأنشئت الكلية بقرار رئيس مجلس ‏الوزراء عام 1992.

وحصلت كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف على اعتماد هيئة ضمان الجودة، وزاد عدد الطلاب الملتحقين بها لما يقرب من 10 آلاف طالب، ومدة الدراسة بها 4 سنوات ‏جامعية لنيل درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية، وكذلك 4 سنوات جامعية لنيل درجة الليسانس في ‏الشريعة والقانون، أما نيل شهادة معهد معاوني القضاء فتحتاج إلى عامين دراسيين‎.‎