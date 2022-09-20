تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في تفهنا الأشراف «بنين»
كتب:
صالح رمضان
10:18 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
ظهرت نتيجة تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف (بنين) اليوم الثلاثاء، ضمن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2022، بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.
تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف (بنين)
وأعلنت جامعة الأزهر، في بيان لها اليوم، تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف (بنين)، وجاءت كالتالي:
- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شعبة الشريعة الإسلامية، «علمي انتظام 355 درجة - علمي انتساب 342 درجة»، و«أدبي انتظام 315 درجة - أدبي انتساب 327 درجة».
- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شعبة الشريعة والقانون، «علمي انتظام 414 درجة - علمي انتساب 325 درجة»، و«أدبي انتظام 360 درجة - أدبي انتساب 315 درجة».
أقسام كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر
ويوجد بالكلية شعبتين أساسيتين وهما الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون، وبهما العديد من الأقسام العلمية، بالإضافة إلى وجود معهد معاوني القضاء.
وتضم شعبة الشريعة الإسلامية 3 أقسام رئيسية وهي الفقه المقارن والفقه العام وأصول الفقه، ويؤهل الطلاب للعمل في العديد من المجالات بينها «معيد بالكلية والكليات المناظرة، الوعظ والإرشاد، العمل بالإفتاء، الإمامة والخطابة، باحث في العلوم الشرعية، التدريس بالمعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم».
أما شعبة الشريعة والقانون فتضم قسمين رئيسيين وهما القانون الخاص والقانون العام، وتؤهل الطلاب للعمل في العديد من المجالات بينها «جميع الهيئات القضائية، الشهر العقاري، المحاماة، الشئون الإدارية، مصلحة الأحوال المدنية، مصلحة الضرائب، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، كما يعمل خريجي معهد معاوني القضاء في الشئون الإدارية بالهيئات القضائية.
كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في تفهنا الأشراف
وتقع الكلية في قرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وويوجد بالكلية شعبتين أساسيتين وهما شعبة الشريعة الإسلامية وشعبة الشريعة والقانون، وأنشئت الكلية بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 1992.
وحصلت كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف على اعتماد هيئة ضمان الجودة، وزاد عدد الطلاب الملتحقين بها لما يقرب من 10 آلاف طالب، ومدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية لنيل درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية، وكذلك 4 سنوات جامعية لنيل درجة الليسانس في الشريعة والقانون، أما نيل شهادة معهد معاوني القضاء فتحتاج إلى عامين دراسيين.