تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.. تأسست من 43 عاما

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق كلية الشريعة والقانون فرع طنطا بنين بشعبتيها، والتي تأسست منذ 43 عاما بموجب قرار وزراي رقم 179 لعام 1979، وتحظى بإقبال كثير من الطلاب على الالتحاق بها.

تنسيق أقسام كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا

كلية الشريعة والقانون بطنطا بنين، من ضمن الكليات التي الإعلان عن درجات تنسيق الثانوية الأزهرية الخاصة بكل قسم، ومنها قسم الشريعة الإسلامية للشعبة العلمية انتظام 394 درجة، و325 درجة للانتساب، والأدبية انتظام 343 درجة، و316 للانتساب، وقسم الشريعة والقانون علمي انتظام 421 درجة، و325 درجة للانتساب، والأدبي انتظام 368 درجة، و315 للانتساب.

وحتى يتمكن الطالب من الالتحاق بكلية الشريعة والقانون بطنطا بنين، يُشترط الحصول على الثانوية الأزهرية سواء القسم العلمي أو الأدبي، وأن يكون حاصلا على الدرجات السالف ذكرها، والتي تمثل الحد الأدنى للقبول.

أقسام كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا

ويدرس طالب كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا عدة مواد، منها فقه العبادات، وقضايا فقهية معاصرة، والقانون الجنائي الخاص.

وتضم كلية الشريعة والقانون بطنطا بنين، 5 أقسام، وهي قسم الفقه المقارن، وأصول الفقه، والفقه، والقانون العام، والقانون الخاص.