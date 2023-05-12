أيمن الحجار عبر قناة الناس: الإسلام علمنا مراعاة شعور الآخرين حتى الحيوانات

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مراعاة شعور الآخرين، قيمة عظيمة ولابد أن تكون ثقافة سائدة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الحياة متقلبة وتحتاج إلى صفات تناسب الظروف والمواقف المختلفة، ومن أهم هذه الصفات هي مراعاة شعور الآخرين.

قيمة مراعاة شعور الآخرين

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «في عنف بين الناس وتعاملاتهم لافتقادنا قيمة مراعاة شعور الآخرين، في بعض الأحيان قد يواجه الإنسان ضغوطًا كبيرة قد تقوده إلى الانفجار ولا يتمكن من كبح زمام غضبه، ومن هنا تتفاقم الخلافات، وخاصة بين الأزواج فتخرب البيوت ويدفع الثمن الأطفال».

واستكمل: «الإسلام علمنا مراعاة شعور الآخرين في كل التعاملات مع الزوج والزوجة والجار وحتى الحيوانات، لازم نتعامل بذوق عشان نحافظ على التعامل الإنساني بينا، يقدر الإنسان يدرب نفسه على الصفة الكويسة دي ويضغط على نفسه إنه أول ما يغضب ويتهور يحاول يهدى نفسه، ويقول لأزم أراعى شعور الآخرين، حتى لا أكون منبوذا في المجتمع، وأحاول اتعامل برقى عن طريق قراءة السير الراقية للصحابة والسير الطيبة في المجتمع».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.