قناة الناس تعرض قصة نجاح فتاتين: الإسلام راعى المرأة بكل الطرق

استضاف برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد، فتاتين مصريتين حققتا مشوار نجاح، فإحداهما طبيبة تدعى رانيا يونس، عالجت مرضى عدد من دول أفريقيا، والأخرى تدعى دنيا مجاهد، حاصلة على دبلوم صنايع واستطاعت استكمال دراستها لتصبح معيدة بالجامعة.

الإسلام مهد للمرأة إنها تصنع حضارة

وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الإسلام راعى المرأة بكل الطرق، ودعا إلى تعليمها وعملها، لافتا إلى أن بعض الناس يدعي أن المرأة ليس لها إلا بيتها ولا داعي لعملها وتعليمها وهذا مخالف للشرع الشريف.

وتابع تمام، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الإسلام مهد للمرأة إنها تصنع حضارة وتشارك فيها، وأنا بقول للفتاتين إنتم بتساعدوا على إظهار صورة مصر بصورة مشرفة، وإن ديننا دين علم ودين حضارة، والتاريخ الإسلامي حافل بالنساء المشاركات في الحضارة ونفعهن يعود لهن ولغيرهم، إحنا فى خدمتكم، إنتم بتعملوا عمل مشرف».

انطلاق قناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس، في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.