الشيخ عبد الخالق عطيفي لـ«قناة الناس»: غض البصر له جوائز عديدة لا يزهد فيها عاقل

قال الشيخ عبد الخالق عطيفي، إن الإيمان قد يزيد في قلب الإنسان وقد ينقص، وسيجد للإيمان لذة وحلاوة ولا يعدلها شيء، وينجى الله العبد من النار يوم القيامة، والجائزة الثالثة التي يحصل عليها الإنسان هي دخول الجنة بضمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والرابعة عبارة عن نور يلقيه الله تعالى في قلب العبد.

جوائز لا يمكن أن يزهد فيها عاقل

وأوضح «عطيفي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة الناس، أن العبد يحصل على تلك الجوائز التي لا يمكن أن يزهد فيها عاقل ويكسبها إذا غض بصره وحفظ فرجه، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ).

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.