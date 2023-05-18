أستاذ شريعة عبر قناة الناس: الشيطان يدخل إلى الإنسان من ثغرات النفس

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن كل عوائق طريق المؤمن إلى الله تنحصر في النفس البشرية، موضحا: «الشيطان يدخل إلى الإنسان من ثغرات النفس سواء الطمع أو الكبر أو خلافه».

النفس هي ملكات وطبائع

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «من أهم العوائق هي الدنيا، وصورتها موجودة في النفس، ولو لم تكن مطبوعة في النفس لما أثرت في الإنسان وحركته، فالنفس هي ملكات وطبائع منها الغضب والإدراك والشهوة».

واستكمل: «ملكة الإدراك وهي الحكمة التمييز بين الخير والشر، والغضب، في ملكة يدفع بها المنافر الأمر الذى يضره، وملكة الشهوة، هي التي يستخدمها في جذب المئلائم، شهوة الطعام حتى يعيش، أو الجنس حتى يستمر البشر».

وأضاف: «كل ملكة لها اعتدال ولها إفراط وتفريط، فالاعتدال في الإدراك هى الحكمة، والافراط هى محاولة إدراك الغيب، والتفريط فيها هى البلادة وعدم القدرة على التمييز، فالغضب حد الاعتدال فيه الشجاعة، والافراط هو التهور والهجوم في أمور لا يجيب الهجوم فيه، والتفريط فيه هو الجبن، أما الملكة الثالثة الشهورة فالاعتدال فيها العفة، والإفراط فيها الفجور، والتفريط فيها هو الخمول».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.