أمين الفتوى عبر قناة الناس: كل أنواع المخدرات حكمها مثل الخمر في القرآن

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقل هو الآلة التي يستطيع بها أن يميز الطيب من الخبيث، ولذلك وضع الإسلام الكثير من سياج الحماية للعقل لأنه لا تكليف وعبادة بدونه، لافتا إلى أنه ليس من العقل أن يذهب إنسان ليشتري ما يذهب عقله ويقضي به على نفسه وأسرته ومجتمعه.

أي شيء يغيب العقل يسمى خمرا

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «الخمر والمخدرات بأنواعها تؤدى إلى غياب العقل كل ده خمر مذكور في القرآن، يقولك أصل المواد دي مش مذكورة في القرآن، نقوله لأ الخمر كلمة تشمل أى حاجة تغيب العقل تسمى خمر، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كل مخدر ومفكر، كل هذه الأشياء مضرة على الإنسان والمجتمع والأسرة والدول ويستعملها المستعمرون لتدمير الشباب».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.