أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية 2023.. فسحة على أد الإيد

تختلف أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية 2023 عن شواطئ المحافظات الساحلية الأخرى، وتتمتع الإسكندرية بالعديد من الشواطئ المنتشرة شرق وغرب المدينة، وتفتح الإدارة المركزية للسياحه والمصايف بعض الشواطئ بالمجان أمام جميع الزائرين والمصطافين، باستثناء بعض الشواطئ التى تقرر دخولها برسوم، طبقاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحه والمصايف، لتحسين الخدمات بمختلف الشواطئ، من النظافة والبيئة والأمن.

وتبدأ أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية 2023، من 3 جنيهات، وتصل حتى 25 جنيه في شواطئ الإسكندرية لصيف 2023 التي يصل عددها 65 شاطئ، حسب محافظ الإسكندرية ل«الوطن»، وتنقسم إلى خمس تصنيفات شاطئ مجاني، وشاطىء عام، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها، وشواطئ مميزة، وشواطئ سياحية.

أسعار رسوم دخول الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 2023

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحه والمصايف بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن هناك عدد من الشواطئ تديرها الإدارة وهناك شواطئ مستأجرة يتم الإشراف عليها وأن أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية 2023، تختلف من شاطئ لأخر طبقاً للتصنيف، وتشرف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية على جميع الشواطئ على طول ساحل عروس البحر الأبيض المتوسط.

أسعار رسوم دخول الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 2023

وأضاف أن أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية 2023، بالنسبة للشواطئ المجانية وهما 2 شاطىء، ويسمح فيها بدخول الرواد مجاناً والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجاناً وهما كالتالي:

- شاطىء المندرة المجاني بالمنتزه.

- ‏شاطئ سيد درويش المجاني بالأنفوشي.

أسعار رسوم دخول الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 2023

وأوضح مدير السياحة بمحافظة الإسكندرية أن أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية 2023، في الشواطئ العامة وعددهم 6 شواطئ رسم الدخول فيها 5 جنيهات للفرد شامل الحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس والحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد والحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه وعدد الشواطئ العامة بمصيف الإسكندرية 6 شواطئ وهى كالتالي:

‏- ميامي العام بالمنتزه أول.

‏- السرايا العام بسيدي بشر.

‏- جليم العام بشرق الإسكندرية جليم.

‏- المكس العام غرب الإسكندرية بالمكس.

‏- شهر العسل العام غرب الإسكندرية بالبيطاش.

‏- الهانوفيل العام غرب الإسكندرية بالهانوفيل. ‏

أسعار رسوم دخول الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 2023

ولفت أن شواطئ الخدمة لمن يطلبها وعددها 28 شاطئ برسم دخول 10 جنيهات للفرد شامل الحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس والحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد والحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنية وللشمسية 3 جنية وللترابيزة 2 جنية، ويسمح للمواطن الدخول بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنية للفرد، وعدد شواطئ الخدمة لمن يطلبها 28 شاطىء بطول ساحل الإسكندرية وهى كالتالي:

- شاطىء الإسكندر بالعصافره.

‏- شاطىء إدوارد خياط بسيدى بشر.

‏- شاطىء إيناس حقى بسيدي بشر.

‏- شاطىء الأنفوشي برأس التين

‏- شاطىء باب البحر برأس التين.

‏- شاطىء رأس التين الغربي رأس التين.

‏- شاطىء الدخيلة الشرقي بالدخيلة.

‏- شاطىء الدخيلة الغربي بالدخيلة.

‏- شاطىء بليس 1 بالبيطاش.

‏- شاطىء هدير بالبيطاش.

‏- شاطىء تقسيم الملاح بالبيطاش.

‏- شاطىء السلام 1 بالهانوفيل.

‏- شاطىء الهانوفيل خدمة بالهانوفيل.

‏- شاطىء زهراء الهانوفيل بالهانوفيل.

‏- شاطىء مارينا أبو يوسف بالعجمي.

‏- شاطىء أبويوسف الشرقي بالعجمي.

‏- شاطىء أبو يوسف 2 بالعجمي

‏- شاطىء فاميلى بيتش الشرقى بالعجمي.

‏- شاطىء فاميلى بيتش الغربي.

‏- شاطىء شط إسكندرية الكيلو 21.

‏- شاطىء الصفا الكيلو 21 بالعجمي.

‏- شاطىء المساحة الصخرية بأبو تلات.

‏- شاطىء أبو تلات الخدمة.

‏- شاطىء كرير الشرقي بسيدي كرير.

‏- شاطىء الكناري بسيدي كرير.

‏- شاطىء الزهور بالعجمى.

‏- شاطىء كرير الغربي ببرج العرب.

‏- شاطىء أبو تلات نقابة الصيادلة بأبو تلات. ‏

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أسعار رسوم دخول الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 2023

أسعار رسوم دخول الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 2023 شواطئ متميزة وعددها 22 شاطىء برسم دخول 15 جنيهات للفرد شامل الحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس والحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد والحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات وللترابيزة 2 جنيه.