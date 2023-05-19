مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تخطط لإرسال طائرات «F-16» إلى أوكرانيا

نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لتقديم طائرات أمريكية الصنع من طراز «F-16» إلى أوكرانيا في وقت ما.

تقارير مقدمة إلى جو بايدن

وأضافت القناة، التي لم تشرْ إلى اسم المسؤول الأمريكي، أنها كانت قد قدمت في السابق تقارير تفيد بأن جو بايدن قد أيد خططا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز «F-16».

وتابع المسؤول الأمريكي أن هذه الخطوة جزء من جهود لتعزيز الأمن في أوكرانيا على المدى الطويل، مشيراً إلى أن طائرات «F-16» لن تأتي بالضرورة من الولايات المتحدة.

توقيت استلام الطائرات

وأوضحت «سكاي نيوز» أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتسلم أوكرانيا طائرات F-16، وما هي الدول التي ستأتي منها.