الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على شخصيات روسية

فرضت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة عقوبات ضد شخصيات روسية على خلفية الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير من العام الماضي في 2022.

مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ستؤثر على دول ثالثة

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 300 مواطن روسي إضافيين، و70 شركة أجنبية جديدة تتعامل مع «موسكو»، وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في مؤتمر هاتفي خاص للصحفيين،إن العقوبات الجديدة لن تؤثر على روسيا فحسب، بل ستؤثر أيضا على دول ثالثة، ووفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عقوبات بريطانية ضد صناعة الألماس والمعادن الروسية

وفرضت «لندن»، عقوبات على 86 شخصية روسية تعمل في الصناعة العسكرية، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن بريطانيا أعلنت عن عقوبات جديدة ضد روسيا تطال صناعة الألماس والمعادن والدفاع.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مجددا أن مجموعة الدول السبع ستبقى موحدة في مواجهة تهديدات روسيا.

تدمير 5 منصات إطلاق «باتريوت» بكينجال

من جانبها، قدمت «واشنطن»، بعض المساعدة لأوكرانيا لإصلاح نظام «باتريوت» للدفاع الجوي التالف، وفقا لما اعلنته نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية«البنتاجون» سابرينا سينج.

وفي وقت سابق، أعلنت «موسكو»، تدمير 5 منصات إطلاق «باتريوت» بصاروخ كينجال فرط الصوتي، خلال ضربة صاروخية مكثفة على مواقع عسكرية بأوكرانيا شملت مناطق: «كييف، أوديسا، تشيرنوفتسي، وجيتومر، وتشيرنيجوف».

من جانبها، أشار وسائل إعلام أمريكية، إلى إهدار نظام «باتريوت» للدفاع الجوي في أوكرانيا جميع صواريخه البالغ عددها 32 أثناء محاولته إسقاط صاروخ كينجال الروسي فرط الصوتي، الذي دمر البطارية التي كانت تحاول صده.

وقالت مجلة «ميليتري ووتش» الأمريكية، إلى أن كلفة الصواريخ الإجمالية بلغت 96 مليون دولار.

وقال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن دول مجموعة السبع التي تضم في عضويتها إلى جانب بلاده كل من «المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان»، تعتزم تضييق الخناق على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية بنفس التصميم كما في 2022، مذكرا بإدخال المجموعة سياسة تحديد السعر الهامشي للوقود الروسي

وأشار المسؤول الأمريكي، للصحفيين إلى أن التزام مجموعة السبع مازال قويا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مسؤول أوكراني: الناس في بلادنا يكرهون روسيا

وفي الأمم المتحدة، قال نائب المتحدث الرسمي باسم المنظمة، فرحان حق، إن المنظمة تحث على تجنب التصريحات التي لا تساعد في حل الأزمة الأوكرانية.

وكان ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى أن الناس في بلاده يكرهون روسيا، مضيف أن «كييف» ستلاحق «موسكو» في كل مكان قانونيا أو جسديا.

وفي سياق متصل، قال رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا فلاديمير روجوف، إن «واشنطن» معنية باستمرار الأزمة حتى ما لا نهاية في مرحلة ما بعد أوكرانيا.