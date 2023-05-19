عبد الخالق عطيفي يروي عبر قناة الناس قصة صحابي شغلته النساء وعاتبه النبي

قال الشيخ عبد الخالق عطيفي، إن هناك صحابي اسمه خوات بن جبير، وينظر بعض الشيء إلى النساء في الجاهلية، وفي بداية إسلامه لم تتربى على أدب الإسلام، وحكى عن نفسه أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما خرج من خيمته وجد بعض الجواري الحسناوات، فأعجب بحسنهن فدخل إلى خيمته ولبس أحسن ثيابه وخرج ينظر إليهن.

النبي خرج في نفس الوقت

وأوضح «عطيفي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تصادف خروجه من خيمته مع خروج خوات بن جبير وهو ينظر إلى النساء، فأقبل النبي الكريم عليه وقال له ما قعودك هنا يا أبا عبد الله، فقال الصحابي إنه تحير في الرد على الرسول الكريم، وقال له يا رسول الله شرد جمل لي وابتغي له قيدا أربطه به.

توبة خالصة للصحابي

وأشار إلى أن النبي نظر إليه وتبسم وتركه ومضى، فجرى الصحابي خلفه، ووجد الجيش يتحرك في طريقه لمدينة النبي الكريم، وكلما اقترب النبي منه سأله ماذا فعلت بجملك الذي شرد، وحينما وصلوا للمدينة ابتعد الصحابي عن مجلس الرسول، وكان يجلس بعيدا حرجا من النبي الكريم، إلى أن التقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في وقت غير وقت صلاة، وسأله النبي عن بعيره الذي شرد، فقال له الصحابي يا رسول الله ما شرد لي جمل منذ أن أسلمت فقال له الرسول يرحمك الله يا أبا عبد الله ثلاث مرات، وقال الصحابي أنه ما نظر إليه شيء قد حرم الله عليه النظر إليه.