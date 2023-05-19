أحمد نبوي عبر «قناة الناس»: لا يجب الذهاب للمسجد بملابس العمل المتسخة

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن النبي صلي الله عليه وسلم كان دائما ما يهتم بنظافته الشخصية الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أنه يجب على كل أتباعه أن ينتهجوا نهجه، مشيرا إلى أنه من المكروه أن يذهب الإنسان إلى المسجد بعد تناوله للبصل أو الثوم.

الأزهري: مكروه الذهاب للمسجد بعد تناول البصل أو الثوم

وأضاف الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال تقديمه لبرنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة، أن الإنسان يجب عليه أن يحاول جاهدا إخفاء رائحة البصل أو الثوم إذا تناولهما، موضحا أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها، مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح.

وتابع الدكتور أحمد نبوي الأزهري،: «إذا دخلت المسجد وكنت متوضئا ووجدت رائحة جوربك تغيرت فاخلعه، واذهب لغسل قدميك جيداً قبل الدخول مع المصلين، لا تدخل المسجد بثوب المهن والحرف التي ربما تعرض فرش المسجد للاتساخ، وصل في محلك أو ورشتك جماعة أو منفردا، او اذهب للمسجد بغير ملابس الشغل».

إطلاق قناة الناس في ثوبها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.