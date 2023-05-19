أحمد فؤاد بغدودة يحصد فضية البطولة الأفريقية للمصارعة في تونس

اقتنص اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، نجم مصارعة منتخب مصر، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، الميدالية الفضية، بمنافسات الكبار بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق، والتي تُقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استعداد البطل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن اللاعب أحمد بغدودة ضمن قائمة المنتخب الوطني بالبطولة حقق فوزاً غالياً فى ظل المنافسة القوية بالبطولة يفخر به أبناء المشروع القومي بكفر الشيخ، مشيراً إلى استعداد البطل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مؤكداً دعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للاعبي منتخب مصر للمصارعة، ولقائه به قبيل توجههم إلى تونس للمشاركة.

ويلعب «بغدودة»، ضمن صفوف المنتخب، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ بمركز شباب بيلا، ويبلغ من العُمر 22 عاماً، وهو طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

وفي وقت سابق، حقق أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ تحت 17 سنة فوزاً مهماً بحصول اللاعب أحمد عبد الباري، على الميدالية الذهبية وأول أفريقيا فى منافسات تحت 20 سنة، وحصول اللاعب عمر حسين، على الميدالية الذهبية وأول أفريقيا تحت 17 سنة فى ذات البطولة المقامة في تونس الشقيق.

جدير بالذكر، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، يأتي بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.