أحمد نبوي عبر «قناة الناس»: النبي كان يساعد زوجاته في أعمال المنزل

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يساعد زوجاته في أعمال المنزل، مؤكدًا أنه كان يخيط ثوبه ويحلب شاته، ويكنس بيته كذلك.

الأزهري: النبي كان يقول بني الدين على النظافة

وتابع الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: «النبي كان يقول بني الدين على النظافة، ولما كان صلى الله عليه وسلم، في بيته كان في مهنته أهله كان يحب كل حاجة حواليه مهندمة ونظيفة، وكان يساعد زوجاته الكريمات، وكان يبحث عن تنظيف البيت، وكان حريص على هذا، وكان أيضا أكثر جلوسه في المسجد وكان هناك سيدة تنظف المسجد، ولما سأل عنها سيدنا النبى، أخبروه أنها ماتت، وقال لصحابته دلوني على قبرها، وصلى عليها صلاة الجنازة في قبرها، إكراما لها لما كانت تقوم به من نظافة بيت الله».

انطلاق قناة الناس في ثوبها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.