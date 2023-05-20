3 نصائح لزراعة المحاصيل الصيفية بطريقة «التيرة».. تعرف عليها

مع حلول فصل الصيف تتنوع الزراعات الحقلية التي يقبل المزارعون عليها، من بينها القطن والذرة واللوبيا والبامية والفاصوليا، وغيرها من الزراعات الصيفية الأخرى، ويهتم القائمون على زراعتها بالعمل على حمايتها وزيادة نسبة إنتاجها، وذلك من خلال طريقة «التيرة»، والتي تعتمد على الري على فترات متباعدة.

زراعة المحاصيل الصيفية بطريقة «التيرة»

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمركز بحوث سخا بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن زراعة بعض المحاصيل بطريقة «التيرة» تكون عقب ري الأرض من 3 حتى 4 أيام، لتجنب تلف التقاوي المزروعة، جراء الري بمياه الغمر الكثيرة، والتي تؤثر على خروج التقاوي بشكل جيد.

ووجه رئيس قسم تربية القطن بمركز بحوث سخا، عدة نصائح للمزراعين أثناء استخدام طريقة «التيرة» في الزراعة، كالتالي:

- يجب زراعة محصول الذرة واللوبيا والفاصوليا والبامية بعد مرور 4 أيام من ري الأرض، وذلك لضمان عملية إنبات جيدة دون تلف التقاوي، كونها محاصيل حساسة، ولا تحتاج إلى الري بالغمر عند الزراعة.

- يراعى في الأراضي الطينية خفيفة التربة كالطمي، زراعة محصول القطن بعد مرور 3 أيام من ري الأرض، حرصا على عمليات الإنبات دون تلف، شريطة أن يتم عطن البذرة نحو 3 ساعات قبل زراعتها على «التيرة».

- تساعد عمليات الزراعة لتلك المحاصيل السابق ذكرها «بالتيرة»، على تقليل كميات تقاوي البذور المخصصة لكل فدان منزرع من تلك المحاصيل بنحو 25%.

الري بالحوال للزراعات الصيفية

وأضاف أيضا أن تلك الزراعات يجب ريها عقب ذلك بنظام الري بالحوال، وهي مرة كل 15 يوما، وذلك حسب طبيعة التربة المنزرعة بها، لافتا أن المحاصيل الزراعية يتم تحديد كميات الماء المناسب لكل رية حسب نوع كل محصول.

وأشار أن تلك المحاصيل تزرع مع بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر مايو، حيث يتم حرث الأرض مرتين، ثم تحضير التقاوي حسب نوع كل محصول، والتي تتراوح ما بين 35 حتى 55 كيلو تقاوي.