انطلاق موسم زراعة القطن في الشرقية.. آخر سعر للقنطار 6500 جنيه

انطلق في محافظة الشرقية موسم زراعة القطن بحقول الحسينية وقصاصين الأزهار وبلبيس ومشتول السوق، وذلك بعد أن وصل سعر قنطار القطن في آخر مزاد علني بالمحافظة 6500 جنيه.

وأعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، انطلاق موسم زراعة محصول القطن والذي بدأ في آواخر شهر مارس المنقضي، مشيرا إلى استهداف زراعة 50934 فدانا بمحصول القطن بحقول الشرقية، وزراعة 120 فدانا بمناطق متفرقة بالمحافظة منذ انطلاق الموسم.

سعر قنطار القطن في آخر مزاد 6500 جنيها

وبلغ سعر قنطار القطن بالمحافظة لصنف قطن جيزة 94 في الشرقية وفق آخر مزاد علني 6500 جنيها، وتستهدف مديرية الزراعة زراعة 50 ألفا و934 فدانا من القطن، بواقع 3199 فدان إصلاح و 9850 مراقبات و 37885 فدان ائتمان.

إنتاجية الفدان تصل إلى 14 قنطارا

وأوضح المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يجرى استهداف زراعة تقاوي قطن صنف جيزة 94 والذي يلائم مناخ الشرقية، ويتميز بمقاومة أمراض النبات فضلا عن نموه الثمري ونضجه المبكر، وغزارة إنتاجيته.