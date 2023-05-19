عمرو دياب يمازح حميد الشاعري في فرح ابنته: أول مرة أشوفك لابس بدلة

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف ابنة المطرب حميد الشاعري، المُقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

عمرو دياب يمازح حميد الشاعري

ومازح عمرو دياب والد العروس، بعد صعوده إلى المسرح، قائلاً: «أول مرة أشوف حميد الشاعري لابس بدلة، والحقيقة إني النهارده بغني في فرح بنتي لأن حميد ده أخويا وعشرة عمر».

وأشعل عمرو دياب حفل زفاف ابنة حميد الشاعري بباقة من أجمل أغنياته، منها «عارف الحظ، برج الحوت»، وغيرهما من الأغنيات التي تفاعل معها المعازيم بشكل كبير.

يسرا تحضر حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

وحرصت "يسرا" على الحضور في البداية، لكنها اضطرت إلى المغادرة سريعاً، بسبب التزامها بالتصوير، واعتذرت للعروسة عن استكمال الزفاف.

ويحضر الزفاف حالياً كل من شذى، ساندي، تامر حسين، نصر وهاني محروس، وعدد كبير من الملحنين والشعراء والفنانين.