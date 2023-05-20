انطلاق امتحانات الإعدادية داخل 423 لجنة بالغربية بعد قليل

ضوابط وتعليمات أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، التي تنطلق اليوم السبت، داخل 423 لجنة، منها 15 لجنة لطلاب الشهادة المهنية، ويبلغ عددهم 1978 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية العامة 90 ألفا 496 طالبا وطالبة.

تنفيذ القرارات الوزارية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، تنطلق السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، وأن جميع الإدارات التعليمية الـ10، بمدن ومراكز وقرى المحافظة، أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، واستقبال الطلاب والطالبات، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن»، إلى أن هناك تشديد بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، وجرى مطالبة كل مديري الإدارات التعليمية الـ10 ومدراء المدارس ومسؤولي الامتحانات، بتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

التصدي لمحاولات الغش

ولفت إلى أن التعليمات الخاصة بالامتحانات تتمضن منع دخول الهاتف المحمول اللجان، واصطحابه داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، وشخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، ومنع الخروج لأي من العاملين باللجنة، بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وبين «حسن»، أن من ضمن ضوابط الامتحانات، التصدي لكل محاولات الغش داخل اللجان، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات، مشيدا بالجهود المبذولة من كل المسؤولين عن تجهيز اللجان، لاستقبال الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية بالغربية.