غلق وتشميع مكتبة خاصة لتصويرها إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، قرارًا بإغلاق وتشميع مكتبة بدون ترخيص مُشيدة في أحد المنازل، لبيع الكتب والمستلزمات الدراسية في قرية ببنى سويف، بسبب اتهامها بتصغير إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية أثناء الامتحانات.

ضبط 3 طلاب يحاولون الغش باستخدام الهاتف المحمول

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استبعدت أمس عقب انتهاء امتحان اللغة العربية رئيس لجنة و4 مراقبين وملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة إهوه الإعدادية بنين التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وإحالتهم للتحقيق، عقب ضبط 3 طلاب بالشهادة الإعدادية، يحاولون الغش باستخدام الهاتف المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية، من داخل اللجنة.

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول و2 ملاحظين

وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنه في إطار المتابعة المستمرة للجان الشهادة الإعدادية والتي بدأت بامتحان اللغة العربية، الخميس، جرى استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور واثنين من الملاحظين، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، عقب ضبط ثلاثة طلاب حاولوا الغش بالتليفون المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية.

وأشار إلى اختيار رئيس لجنة آخر للجنة الشهادة الإعدادية بالمدرسة ومراقب أول واثنين ملاحظين بدلًا من الذين تم استبعادهم ومتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في مادتي الحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية.

الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية في الامتحانات

وشدد وكيل الوزارة بمحافظة بنى سويف، إلى تكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة، علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين.